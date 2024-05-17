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17 май 2024

Опубликованы первые фотографии нового Bentley Continental GT

Опубликованы первые фотографии нового Bentley Continental GT
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bentley поделилась изображениями четвертого поколения Continental GT. Автомобиль получит новую гибридную систему Ultra Performance на 782 л.с. Премьера состоится в июне

Пока дизайн скрывается под фирменным камуфляжем, но можно заметить, что гран-турер сохранит узнаваемую решетку радиатора, пропорции кузова и получит новую светодиодную оптику, состоящую из круглых блоков фар. Более спортивный характер придает доработанный передний бампер. Изображения салона на данный момент не были опубликованы.

Это первая модель с новейшей гибридной системой Ultra Performance, которая придет на смену W12. Подробности пока не раскрывается, но можно предположить, что речь идет о связке V8 и электродвигателя. Заявленная суммарная мощность - 782 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Привод - полный. Отмечается, что на электротяге автомобиль сможет преодолеть до 80 км. Из других нововведений: доработанное шасси, двухклапанные амортизаторы с раздельными регулировками сжатия и отбоя, а также система управления задними колесами.

При написании новости использовалась информация:
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