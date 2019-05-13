Кабриолет Bentley Continental GT посвятили Баварии

Похоже, автомобильным производителям уже настолько опостылело создавать специальные версии своих машин, что они начинают делать автомобили-посвящения европейским регионам

Собственно, компания Bentley представила тематическую версию кабриолета Continental GT Convertible, посвященную самому известному региону Германии — Баварии. За дизайн особого Bentley Continental GT Convertible отвечал главный стилист британской марки Штефан Зилафф. Он вдохновлялся красотой Баварии, поэтому для окраски кузова кабриолета выбрал цвет «ледниковый белый» (Glacier White), а для крыши — «имперский синий» (Imperial Blue). Эти оттенки подражают цветам флага Баварии, узор которого также можно найти на передних крыльях и подголовниках.

На этом отличия от обычного Bentley Continental GT Convertible заканчиваются. В список можно добавить лишь хромированную решетку радиатора и переднюю панель из шпона, которая выкрашена в цвет Glacier White и обита синей кожей. Стоит ли говорить, что техническая часть автомобиля не претерпела каких-либо изменений. Под капотом кабриолета установлен 6,0-литровый двигатель W12 с двумя турбинами, который выдает 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат».