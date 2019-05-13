Автомобильный портал Motorpage
13 май 2019

Кабриолет Bentley Continental GT посвятили Баварии

Кабриолет Bentley Continental GT посвятили Баварии
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, автомобильным производителям уже настолько опостылело создавать специальные версии своих машин, что они начинают делать автомобили-посвящения европейским регионам

Собственно, компания Bentley представила тематическую версию кабриолета Continental GT Convertible, посвященную самому известному региону Германии — Баварии. За дизайн особого Bentley Continental GT Convertible отвечал главный стилист британской марки Штефан Зилафф. Он вдохновлялся красотой Баварии, поэтому для окраски кузова кабриолета выбрал цвет «ледниковый белый» (Glacier White), а для крыши — «имперский синий» (Imperial Blue). Эти оттенки подражают цветам флага Баварии, узор которого также можно найти на передних крыльях и подголовниках.

На этом отличия от обычного Bentley Continental GT Convertible заканчиваются. В список можно добавить лишь хромированную решетку радиатора и переднюю панель из шпона, которая выкрашена в цвет Glacier White и обита синей кожей. Стоит ли говорить, что техническая часть автомобиля не претерпела каких-либо изменений. Под капотом кабриолета установлен 6,0-литровый двигатель W12 с двумя турбинами, который выдает 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Bentley Continental GT

Bentley показала новое поколение Continental GT

30 августа 2017

Bentley подготовил для российских клиентов две эксклюзивных версии Continental GT

23 ноября 2016
Bentley Continental GT V8 S

Новый Bentley GT V8 S доступен для заказа в России

27 сентября 2013
Bentley Continental GT Speed

Самый быстрый Bentley: встречайте в Москве

23 августа 2012

Самый бюджетный Bentley Continental GT стоит 136 тыс. евро

28 декабря 2011

Возвращение к истокам

14 апреля 2011

 Новости Bentley Continental GT

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Qashqai - nissan qashqai 2018 вид спереди Тест драйв
13 мая 2019

Nissan Qashqai
"Куда делся Nissan Qashqai, к которому мы привыкли за двенадцать лет?"
Lexus UX - lexus ux 200 2019 дерзкий, но… добрый
Тест драйв
08 мая 2019

Lexus UX
"Дерзкий, но… добрый"
Mercedes-Benz CLA - mercedes-benz cla 2020 загадочные «пятисантиметровки»
Тест драйв
07 мая 2019

Mercedes-Benz CLA
"Загадочные «пятисантиметровки» Mercedes-Benz CLA Coupe"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 доброе тепло
Автопутешествия
17 апреля 2019

Mitsubishi Pajero Sport
"Доброе тепло"

Написано новостей:

2 3 3 5 1