Bentley Mulsanne превратится из роскошного седана в купе

Ныне наименование Mulsanne вычеркнуто из модельной линейки бренда Bentley, хотя еще в позапрошлом году под ним скрывался флагманский седан марки.

Времена меняются, и теперь марка принимает решение возродить модель Mulsanne, правда, в совершенно ином виде – электрического купе. Подробностей на данный момент у нас немного. Официально объявлено, что ходовой прототип будет представлен уже в конце этого года, а серийное производство автомобиля, как и его продажи, запустят лишь в 2024 году.

Что касается технических характеристик, то новинку построят на некоей новой платформе, разработкой которой занимаются инженеры материнской Volkswagen Group. Никаких деталей Bentley пока не распространяет. При этом предполагается, что уровень технологической оснащённости, который компания заложит в новый Mulsanne, позволит ему сохранять позицию флагмана до 2030 года.

Несколько слов о дизайне – переход от форм-фактора седана к купе вызван тем, что первый тип кузова стремительно теряет популярность. Разумеется, компания может построить очередной кроссовер, но у Bentley уже есть Bentayga – машина с именем, которая обеспечивает на сегодняшний день более 50 процентов всех продаж Bnetley.