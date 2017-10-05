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5 окт 2017

Bentley привезла в Россию самую дорогую версию Mulsanne

Bentley привезла в Россию самую дорогую версию Mulsanne
Автор фото: фирма-производитель

Как известно, все модели Bentley изготавливаются вручную с учетом самых пожеланий самых требовательных клиентов. Однако бывают случаи, когда и этого мало. Вот так и появляются на свет сверхэксклюзивные версии. Например, Hallmark седана Mulsanne, которых выпущено всего 50 экземпляров.

Седан предлагается исключительно в варианте с удлиненной колесной базой. Машину можно заказать как в одно- так и в двухцветном варианте окраски кузова.  Внешне машины серии Hallmark можно отличить по шильдикам с буквой «В», которые изготовлены из серебра или золота и контрастной полосе вдоль кузова такого же цвета. Машины получили отделения для хранения оббитые кожей серебряного или золотого цвета, шпон такого же цвета, вставки из драгоценных металлов.

Сиденья первого и второго рядов оббиты кожей разного цвета, практически все внутренние панели инкрустированы вставками из чистого серебра или покрытых золотом.

Стоимость Bentley Mulsanne не разглашается. Цены на «обычный» удлиненный Bentley Mulsanne стартуют с отметки в 25 335 000 рублей.

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Bentley

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