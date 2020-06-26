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26 июн 2020

Bentley Mulsanne официально ушел в историю

Bentley Mulsanne официально ушел в историю
Автор фото: фирма-производитель

В Крю собрали последний экземпляр флагманского седана: теперь главным Bentley станет четырехдверка Flying Spur

В Bentley происходящее называют «концом эпохи»: седан Mulsanne отправляется в архив после более, чем десяти лет производства. Всего за это время компания выпустила в свет более 7 300 экземпляров четырехдверки.

Bentley Mulsanne дебютировал в 2009 году на выставке в Пеббл Бич. Через три года седан обзавелся особым исполнением от Mulliner, а в 2015-м – версией Speed с более мощной модификацией фирменного 6.75-литрового V8, перенастроенными подвеской и рулевым управлением и слегка подправленной внешностью. Еще через год модель пережила рестайлинг и получила вариант с удлиненной на 250 мм колесной базой.

Любопытно, что вместе с флагманским седаном Bentley отправляет в архив и культовый двигатель – восьмицилиндровый мотор, выпускавшийся более шести десятков лет. Та же судьба в ближайшие годы ждет и шестилитровый W12.

При написании новости использовалась информация:
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