Bentley прекращает производство седана Mulsanne

На его место, как флагман марки, встает седан Flying Spur. В свою очередь, последние Mulsanne будут выпущены особой версией под названием Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner

Производство «Мульсанов» на заводе в Крю завершится весной этого года, но сотрудники, занятые сейчас на производстве, не останутся за бортом — их переведут в другие подразделения компании. Финальным аккордом в истории седана станет серия из 30 машин Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner, посвященная и окончанию производства, и двигателю V8 6¾, который в прошлом году отметил свое 60-летие.

«Mulsanne до последнего времени играл ключевую роль в сохранении позиции Bentley как мирового лидера в сегменте люксовых лимузинов, — говорится в обращении компании. — Флагман нашего модельного ряда, его долголетие являются свидетельством неизменной приверженности созданию лучших автомобилей в мире. Новое издание Mulsanne 6.75 станет кульминацией этого достижения».