Новая модель Bentley Bentayga - Новые веяния

Полноразмерный кроссовер Bentley Bentayga Plug-In Hybrid стал первой гибридной моделью в почти вековой истории люксовой британской марки

Ключевым преимуществом гибридной модификации Bentayga является ее универсальность. С одной стороны, эта новинка демонстрирует выдающуюся динамику, с другой – может преодолеть до 50 км в электрическом режиме, когда это необходимо. Гибридная установка, созданная на основе привода Porshe Panamera Turbo S E Hybrid, объединяет 2,9-литровый бензиновый V6 и электродвигатель совокупной мощностью 452 л.с. Привод – классический, постоянный полный. На восполнение запаса тяговой батареи от бытовой электросети отмерено 7,5 часа, а от специального устройства «быстрой» зарядки втрое меньше. В салоне вместо клавиши системы «Старт-стоп» установлен селектор режимов работы гибридного привода: EV Drive («движение на электроприводе»), Hybrid Mode («гибридный режим») и Hold Mode («поддержание заряда батареи»). В меню медиасистемы и панели приборов внесены изменения – на них отображаются данные о динамике, расходе энергии и источнике энергии. Кроме того, клиенты смогут контролировать процесс зарядки батареи и работу климатической установки через специальное приложение.