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26 окт 2021

В Bentley создали автомобиль для русских

В Bentley создали автомобиль для русских
Автор фото: фирма-производитель

Чем гордится русский человек? Нам кажется, что среди всего прочего будет звучать слово «балет». Действительно, русский балет пленял умы мирового сообщества и во времена Российской империи, и во времена Советского союза, и сегодня!  У русского балета много поклонников, и даже компании-автопроизводители преклоняются перед ним, когда создают свое очередное творение

Да, штатное тюнинг-ателье Bentley – компания Mulliner  анонсировала новую коллекцию автомобилей под названием  Russian Heritage - «Русское наследие».  Вместе с анонсом компания представила первые шесть кроссоверов Bentayga Speed, которые посвящены балету!  Каждая из машин окрашена в уникальный оттенок, который назван в честь того или иного танцевального элемента. Например,  сочетание серебристого и фиолетового оттенков называется Arabesque.

Что касается отделки интерьера, то здесь также виднеются отсылки к балету – силуэты танцоров вышиты тиснением на обивке кресел, а  деревянная передняя панель инкрустирована  серебряными изображениями балерин, которые демонстрируют то или иное балетное  па. Отметим, что в техническом плане  кроссоверы изящного искусства  не отличаются от своих обычных версий -  в движение автомобили приводятся тем же 635-сильным мотором W12, который устанавливается и на обычные Bentayga Speed.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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