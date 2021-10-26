В Bentley создали автомобиль для русских

Чем гордится русский человек? Нам кажется, что среди всего прочего будет звучать слово «балет». Действительно, русский балет пленял умы мирового сообщества и во времена Российской империи, и во времена Советского союза, и сегодня! У русского балета много поклонников, и даже компании-автопроизводители преклоняются перед ним, когда создают свое очередное творение

Да, штатное тюнинг-ателье Bentley – компания Mulliner анонсировала новую коллекцию автомобилей под названием Russian Heritage - «Русское наследие». Вместе с анонсом компания представила первые шесть кроссоверов Bentayga Speed, которые посвящены балету! Каждая из машин окрашена в уникальный оттенок, который назван в честь того или иного танцевального элемента. Например, сочетание серебристого и фиолетового оттенков называется Arabesque.

Что касается отделки интерьера, то здесь также виднеются отсылки к балету – силуэты танцоров вышиты тиснением на обивке кресел, а деревянная передняя панель инкрустирована серебряными изображениями балерин, которые демонстрируют то или иное балетное па. Отметим, что в техническом плане кроссоверы изящного искусства не отличаются от своих обычных версий - в движение автомобили приводятся тем же 635-сильным мотором W12, который устанавливается и на обычные Bentayga Speed.