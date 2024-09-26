Bentley Bentayga получил “морскую” версию Riviera

Компания Bentley показала новую версию кроссовера Bentayga под названием EWB Azure Rivier. Как можно догадаться, она базируется на удлиненной модификации Azure

Эта версия посвящена парусному спорту и окрашена в синий цвет Aegean Blue, напоминающий оттенок моря на Лазурном берегу Франции. Внешний облик автомобиля дополняет чёрная решётка радиатора с вертикальными прорезями и эксклюзивные 22-дюймовые колёсные диски. В интерьере используются древесные вставки с узорами, стилистически напоминающими палубы яхт, а также вышивки с рисунками морских узлов. Сиденья выполнены из кожи трёх цветов: бежевого, синего и оранжевого, что добавляет автомобилю морской шарм. В оснащение входит аудиосистема Bang & Olufsen и экраны для задних пассажиров.

Под капотом Bentayga EWB Azure Riviera располагается 4,0-литровый двигатель V8, развивающий мощность в 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащён 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 290 км/ч.