Автомобильный портал Motorpage
26 сен 2024

Bentley Bentayga получил “морскую” версию Riviera

Bentley Bentayga получил “морскую” версию Riviera
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bentley показала новую версию кроссовера Bentayga под названием EWB Azure Rivier. Как можно догадаться, она базируется на удлиненной модификации Azure

Эта версия посвящена парусному спорту и окрашена в синий цвет Aegean Blue, напоминающий оттенок моря на Лазурном берегу Франции.  Внешний облик автомобиля дополняет чёрная решётка радиатора с вертикальными прорезями и эксклюзивные 22-дюймовые колёсные диски. В интерьере используются древесные вставки с узорами, стилистически напоминающими палубы яхт, а также вышивки с рисунками морских узлов. Сиденья выполнены из кожи трёх цветов: бежевого, синего и оранжевого, что добавляет автомобилю морской шарм. В оснащение входит аудиосистема Bang & Olufsen и экраны для задних пассажиров.

Под капотом Bentayga EWB Azure Riviera располагается 4,0-литровый двигатель V8, развивающий мощность в 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащён 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 290 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
bentleymedia

Комментарии к новости

Последние новости

...
Bentley Bentayga

Российские Bentley Bentayga отправляют в сервис

16 ноября 2022
Bentley Bentayga Speed Russian Heritage Источник: https://www.carfactum.ru/2021/06/29/bentley-bentayga-speed-russian-heritage-russkoe-nasledie

В Bentley создали автомобиль для русских

26 октября 2021
Bentley Bentayga

Ателье Mulliner представило роскошную версию Bentley Bentayga

02 апреля 2021
Bentley Bentayga (2019)

В России отзывают кроссоверы Bentley из-за дефектных ремней безопасности

12 августа 2020
Bentley Bentayga (2021)

Bentley рассказала, когда обновленный Bentayga приедет в Россию

23 июля 2020
Bentley Bentayga 2021

Bentley Bentayga стал красивее

03 июля 2020

 Новости Bentley Bentayga

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) надежный партнер Тест драйв
26 сентября 2024

Foton Tunland G7
"Надежный партнер"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) когда «китаец» меняет гражданство
Тест драйв
24 сентября 2024

Belgee X70
"Когда «китаец» меняет гражданство"
Evolute i-Pro - evolute i-pro (2022) «электричка» до города
Тест драйв
23 сентября 2024

Evolute i-Pro
"«Электричка» до города"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 1 4 5