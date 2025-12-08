Bentley отзывает гибридные Bentayga из-за риска перегрева батареи

Под отзывную кампанию попали 130 экземпляров Bentayga с гибридной силовой установкой, выпущенные с 23 февраля по 20 ноября 2023 года

Сообщается, что в некоторых автомобилях был выявлен риск перегрева батареи, что может привести к короткому замыканию. В компании подчеркивают, что речь идет не о заводском дефекте, а недостаточной защите батареи от грязи и повреждений. При этом Bentley не делится данными о случаях возгорания или пострадавших.

Гибридная модель оснащается 18-киловаттной батареей производства Samsung. Для устранения риска владельцам автомобилей предлагается обновление ПО системы управления аккумулятора. Новый софт позволит провести тщательную диагностику и выявить поврежденные блоки. В случае их обнаружения батарею заменят на новую.