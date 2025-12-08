Автомобильный портал Motorpage
8 дек 2025

Bentley отзывает гибридные Bentayga из-за риска перегрева батареи

Bentley отзывает гибридные Bentayga из-за риска перегрева батареи
Автор фото: фирма-производитель

Под отзывную кампанию попали 130 экземпляров Bentayga с гибридной силовой установкой, выпущенные с 23 февраля по 20 ноября 2023 года

Сообщается, что в некоторых автомобилях был выявлен риск перегрева батареи, что может привести к короткому замыканию. В компании подчеркивают, что речь идет не о заводском дефекте, а недостаточной защите батареи от грязи и повреждений. При этом Bentley не делится данными о случаях возгорания или пострадавших.

Гибридная модель оснащается 18-киловаттной батареей производства Samsung. Для устранения риска владельцам автомобилей предлагается обновление ПО системы управления аккумулятора. Новый софт позволит провести тщательную диагностику и выявить поврежденные блоки. В случае их обнаружения батарею заменят на новую.

При написании новости использовалась информация:
carexpert

Комментарии к новости

Последние новости

...
Bentley Bentayga Riviera

Bentley Bentayga получил “морскую” версию Riviera

26 сентября 2024
Bentley Bentayga

Российские Bentley Bentayga отправляют в сервис

16 ноября 2022
Bentley Bentayga Speed Russian Heritage Источник: https://www.carfactum.ru/2021/06/29/bentley-bentayga-speed-russian-heritage-russkoe-nasledie

В Bentley создали автомобиль для русских

26 октября 2021
Bentley Bentayga

Ателье Mulliner представило роскошную версию Bentley Bentayga

02 апреля 2021
Bentley Bentayga (2019)

В России отзывают кроссоверы Bentley из-за дефектных ремней безопасности

12 августа 2020
Bentley Bentayga (2021)

Bentley рассказала, когда обновленный Bentayga приедет в Россию

23 июля 2020

 Новости Bentley Bentayga

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

AITO Seres M7 - aito seres m7 (2023) Тест драйв
03 декабря 2025

AITO Seres M7
"Гибридная роскошь"
Solaris HC - solaris hc (2022) верность традициям
Тест драйв
28 ноября 2025

Solaris HC
"Верность традициям"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) suv с большим запасом хода и передним приводом
Тест драйв
25 ноября 2025

Evolute i-Space
"SUV с большим запасом хода и передним приводом"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 4 2