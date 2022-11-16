Российские Bentley Bentayga отправляют в сервис

В премиальных автомобилях важна каждая мелочь, и любой, пусть даже мизерный дефект может стать причиной масштабной отзывной компании, как в нашем случае

Итак, в России отзывают Bentley Bentayga. Причиной сервисной акции стали сиденья люксового кроссовера: из-за нарушения процесса сборки появилась вероятность перекоса и неправильной фиксации сидений второго ряда в крайнем заднем положении.

Интересно, но компания носит добровольный характер, то есть владельцы автомобилей (отзывают 174 кроссовера) могут и пропустить данные мероприятия.

Тех же, кто обратится к дилеру, ожидает контрольный осмотр механизма складывания спинки - если будет обнаружена проблема, на салазки установят соответствующие ограничители хода. Все работы проведут бесплатно для владельцев.