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16 ноя 2022

Российские Bentley Bentayga отправляют в сервис

Российские Bentley Bentayga отправляют в сервис
Автор фото: фирма-производитель

В премиальных автомобилях важна каждая мелочь, и любой, пусть даже мизерный дефект может стать причиной масштабной отзывной компании, как в нашем случае

Итак, в России отзывают Bentley Bentayga. Причиной сервисной акции стали сиденья люксового кроссовера: из-за нарушения процесса сборки появилась вероятность перекоса и неправильной фиксации сидений второго ряда в крайнем заднем положении. 

Интересно, но компания носит добровольный характер, то есть владельцы автомобилей (отзывают 174 кроссовера) могут и пропустить данные мероприятия.

Тех же, кто обратится к дилеру, ожидает контрольный осмотр механизма складывания спинки -  если будет обнаружена проблема, на салазки установят соответствующие ограничители хода. Все работы проведут бесплатно для владельцев.

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