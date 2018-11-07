Автомобили Bentley будут оцифрованы

Речь идёт об оснащении всех моделей концерна высокоскоростной точкой Wi-fi. Система будет обладать высокой степенью защиты и сможет работать с несколькими устройствами сразу

Технология называется Advanced Connect и представляет собой мобильную точку доступа с высокой скоростью сети и повышенной безопасностью. Все оборудование работает на мощностях телекоммуникационной компании Viasat, которая располагает около 15 миллионов точек доступа по всему миру. Правда у системы есть и один нюанс, стабильный сигнал будет обеспечен только на скоростях, не превышающих 110 километров в час. Так что если Вы будете ехать на Bentley по какому-нибудь немецкому автобану, со скоростью 130, то готовьтесь к определенным неудобствам и прерывающемуся каналу связи. Хотя представители марки не дают никаких комментариев по этому поводу.

С другой стороны сама компания позиционирует эту технологию, как мобильный офис в мегаполисе. Предполагается, что клиент получит полный доступ к пакету специальных приложений, как развлекательных так и деловых. Одним из сценариев использования может стать проведение видеоконференции по Skype. Учитывая тот факт, что сервис поддерживает передачу потокового видео высокой четкости, а безопасный канал может включать в себя до трёх устройств, то подобное решение может оказаться весьма востребованным. Все Автомобили Bentley получат систему Advanced Connect уже в 2019 году.