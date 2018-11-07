Автомобильный портал Motorpage
7 ноя 2018

Автомобили Bentley будут оцифрованы

Автомобили Bentley будут оцифрованы

Речь идёт об оснащении всех моделей концерна высокоскоростной точкой Wi-fi. Система будет обладать высокой степенью защиты и сможет работать с несколькими устройствами сразу

Технология называется Advanced Connect и представляет собой мобильную точку доступа с высокой скоростью сети и повышенной безопасностью. Все оборудование работает на мощностях  телекоммуникационной компании Viasat, которая располагает около 15 миллионов точек доступа по всему миру. Правда у системы есть и один нюанс, стабильный сигнал будет обеспечен только на скоростях, не превышающих 110 километров в час. Так что если Вы будете ехать на Bentley по какому-нибудь немецкому автобану, со скоростью 130, то готовьтесь к определенным неудобствам и прерывающемуся каналу связи. Хотя представители марки не дают никаких комментариев по этому поводу.

С другой стороны сама компания позиционирует эту технологию, как мобильный офис в мегаполисе. Предполагается, что клиент получит полный доступ к пакету специальных приложений, как развлекательных так и деловых. Одним из сценариев использования может стать проведение видеоконференции по Skype. Учитывая тот факт, что сервис поддерживает передачу потокового видео высокой четкости, а безопасный канал может включать в себя до трёх устройств, то подобное решение может оказаться весьма востребованным. Все Автомобили Bentley получат систему Advanced Connect уже в 2019 году.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Drive2, Авторамблер

Комментарии к новости

Последние новости

...

Bentley Bentayga обзаведется версией Sport

22 июня 2018

Bentley привезла в Россию Bentayga с новым мотором

19 июня 2018
Bentley

Bentley рассказала о своем первом электромобиле

26 марта 2018
Bentley Bentayga

Bentley Bentayga получит двигатель V8

19 марта 2018
Porsche Mission E

Bentley сделает модель на базе Porsche Mission E

14 марта 2018
Bentley Bentayga

Bentley Bentayga научили «заправляться» из розетки

13 марта 2018

 Новости Bentley

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX50 - infiniti qx50 2019 в формате «гринфилд» Тест драйв
07 ноября 2018

Infiniti QX50
"Infiniti QX50 в формате «гринфилд»"
Skoda Kodiaq - автопутешествие: skoda kodiaq 2017 медвежьей тропой
Автопутешествия
06 ноября 2018

Skoda Kodiaq
"Медвежьей тропой"
KIA Cerato - kia cerato 2019 влияет ли «ребус» с именем на ходовые качества kia cerato?
Тест драйв
05 ноября 2018

KIA Cerato
"Влияет ли «ребус» с именем на ходовые качества KIA Cerato?"
Subaru Forester - subaru forester 2019 потрафил драйверам, не обидев джиперов
Тест драйв
02 ноября 2018

Subaru Forester
"Subaru Forester потрафил драйверам, не обидев джиперов"

Написано новостей:

2 2 1 3 4