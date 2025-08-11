Последней моделью Bentley с двигателем W12 станет Batur Convertible by Mulliner

Bentley официально прощается со своим 6,0-литровым двигателем W12, который более двух десятилетий служил сердцем флагманских моделей марки. За это время британский автопроизводитель выпустил свыше 100 тысяч автомобилей с 12-цилиндровым мотором, и последней моделью стал Batur Convertible by Mulliner

Этот эксклюзивный кабриолет был создан в единственном экземпляре и отличается от стандартного уникальным серым цветом кузова Opalite с гоночной черной полосой посередине. Также ряд элементов отделки окрашены в ярко-оранжевый цвет. Особое внимание привлекают разные отделки сидений. Кресло водителя – это кожа и алькантара темно-серого цвета, а у пассажира – белый лен с алькантарой.

Напомним, что мотор W12 на Batur развивает 750 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» – 3,4 с. Максимальная скорость – 337 км/ч. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым «роботом». Привод – полный.