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12 май 2022

Bentley хочет изменить классификацию транспортных средств

Bentley хочет изменить классификацию транспортных средств
Автор фото: фирма-производитель
Кроссовер Bentayga – флагманская машина во всех смыслах – дорогая, большая, роскошная и… тяжелая. Последний пункт очень волнует создателей, но в чем причина?
Дело в том, что в Европе машины, чья полная масса превышает отметку в три с половиной тонны перестает быть легковой, и для ее управления необходимо получать совершенно другие водительские удостоверения. В Bentley  посчитали, что такая ситуация может вскоре обернуться серьезной проблемой, так как полная масса «Бентайги» составляет 3.25 тонны,  что уже приближается к критическому порогу. Более того, представители марки уверенны, что будущие автомобили нарушат допустимые параметры по массе.
 
К слову, по данным CarSales, Bentley использует свои рычаги влияния, чтобы договориться с Европейской комиссией о повышении лимита массы легкового автомобиля. Сообщается, что заявка на рассмотрение инициативы уже подана.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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