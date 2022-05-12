Bentley хочет изменить классификацию транспортных средств

Кроссовер Bentayga – флагманская машина во всех смыслах – дорогая, большая, роскошная и… тяжелая. Последний пункт очень волнует создателей, но в чем причина?

Дело в том, что в Европе машины, чья полная масса превышает отметку в три с половиной тонны перестает быть легковой, и для ее управления необходимо получать совершенно другие водительские удостоверения. В Bentley посчитали, что такая ситуация может вскоре обернуться серьезной проблемой, так как полная масса «Бентайги» составляет 3.25 тонны, что уже приближается к критическому порогу. Более того, представители марки уверенны, что будущие автомобили нарушат допустимые параметры по массе.

К слову, по данным CarSales, Bentley использует свои рычаги влияния, чтобы договориться с Европейской комиссией о повышении лимита массы легкового автомобиля. Сообщается, что заявка на рассмотрение инициативы уже подана.