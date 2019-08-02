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2 авг 2019

Bentley начнет выпускать мёд

Bentley начнет выпускать мёд

Компания Bentley продвигает «зелёные» инициативы — вслед за планами по созданию крупнейшего в Соединённом Королевстве крытого паркинга на фотоэлектрических элементах, британский автопроизводитель решил внести посильный вклад в местное производство мёда

На периферии кампуса Bentley в Крю производитель  установил два улья на 120 тысяч медоносных пчёл. Также были привлечены местные пчеловоды с пятидесятилетним опытом — бортники графства Чешир посоветовали идеальную среду обитания для насекомых и посодействовали в установке ульев.

Член правления Bentley по производству Питер Бош, заявил, что компания находится в постоянном поиске способов улучшения окружающей среды. Кроме того, топ-менеджер дал понять, что забота Bentley о биологическом разнообразии не ограничится пчеловодческим проектом.

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