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28 июн 2021

Bentley привезет в Россию балет

Bentley привезет в Россию балет
Автор фото: фирма-производитель

Зачем нам то, что и так у нас есть? Не подумайте ничего лишнего, просто придворное ателье Bentley, компания Mulliner, создала специальную версию кроссовера Bentayga, которая посвящена балету!

Всего автомобилей будет ровно шесть. Названия их следующие - Adagio, Allegro, Arabesque, Fouette, Pirouette и Royal. То есть каждый из них соответствует определенному термину  этого прекрасного искусства. Каждый из них будет отличаться уникальным окрасом кузова и затемнённым хромом.

Также в комплект уникальной персонификации войдут громадные диски. Интерьер машин будет обладать уникальными решениями, вроде вышитого изображения тацноров на обивке кресел и приборной панели.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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