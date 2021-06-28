Bentley привезет в Россию балет

Зачем нам то, что и так у нас есть? Не подумайте ничего лишнего, просто придворное ателье Bentley, компания Mulliner, создала специальную версию кроссовера Bentayga, которая посвящена балету!

Всего автомобилей будет ровно шесть. Названия их следующие - Adagio, Allegro, Arabesque, Fouette, Pirouette и Royal. То есть каждый из них соответствует определенному термину этого прекрасного искусства. Каждый из них будет отличаться уникальным окрасом кузова и затемнённым хромом.

Также в комплект уникальной персонификации войдут громадные диски. Интерьер машин будет обладать уникальными решениями, вроде вышитого изображения тацноров на обивке кресел и приборной панели.