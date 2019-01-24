Bentley выпустит особый автомобиль в честь своего столетия

Такой юбилей просто необходимо отпраздновать с размахом. В Bentley это тоже понимают и готовят нечто особенное, говоря конкретнее - новый автомобиль. Каких-либо подробностей на данный момент не существует, однако дань прошлому будущий "юбилейный" Bentley отдаст сполна

Разумеется, это будет не полноценный автомобиль, а особая версия для одной из ныне существующих моделей. Есть предположение, что за основу будет взят Continental GT. Судя по тизерному ролику, юбилейные машины будут отличаться традиционно-английским темно-зеленым цветом кузова и цифрой «9» на решетке радиатора.

Видимо компания хочет напомнить о былых победах. Дело в том, что темно-зеленый оттенок часто использовался на гоночных автомобилях. Цифра девять тоже несет в себе особый смысл, так как именно под этим номером Blower Bentley выступал в «Ле-Мане», где в 1930 году установил рекорд прохождения круга. Кроме того, девятка может выступать символом дат столетия: 1919-2019.