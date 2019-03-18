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18 мар 2019

Bugatti голосует за доступность

Bugatti голосует за доступность
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bugatti рассматривает возможность выпуска второй модели. По словам главы марки Стефана Винкельмана, это будет более доступная альтернатива Chiron, предназначенная для ежедневных поездок

Да, как ни странно, линейка Bugatti, по сути, состоит из одной модели — Chiron. Гиперкар предлагается в трех версиях: обычной, Chiron Sport и юбилейной Chiron Sport 110 ans Bugatti, которая отличается декором и оснащением. Все модификации «Широна» комплектуются 8.0-литровым W16 мощностью 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Интересно, что даже модель Divo, которую производитель позиционирует в качестве обособленного автомобиля, построена на платформе Chiron.

Что касается новинки, то пока неизвестно, на какой платформе будет построен автомобиль, а также характеристики его силовой установки.  Однако, уже известно, что это будет электрокар. Интересно, что разработчики хотят сохранить в новинке баланс между динамикой и комфортом, так как для машины на каждый день скорость менее важна, чем для гиперкара. К слову, компания ужа начала анализировать рыночные перспективы такой модели, но назвать сроки дебюта сейчас не может.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Car Ru

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