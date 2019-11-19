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19 ноя 2019

Bugatti хочет построить практичный и дешёвый электромобиль

Bugatti хочет построить практичный и дешёвый электромобиль

Компания собирается существенно расширить модельный ряд, который на данный момент состоит из одних лишь гиперкаров

По данным издания Bloomberg, полностью новой моделью станет вместительный и доступный, конечно же по меркам марки, электрокар.  Новинкой может стать четырехместный автомобиль с полностью электрической силовой установкой. Это будет либо седан, выполненный в стиле «гран туризмо», либо кроссовер.

Между тем, Глава Bugatti Стефан Винкельман рассказал, что о сроках появления таинственного электромобиля пока говорить рано. В настоящее время руководство бренда ведёт переговоры о выделении средств на разработку с концерном Volkswagen, которому принадлежит Bugatti. Если всё пойдёт по плану, то электромобиль Bugatti станет самой массовой моделью марки – планируется выпускать более 600 штук в год. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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