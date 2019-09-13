Bugatti ищет инвесторов для постройки кроссовера

Руководство Bugatti вновь заговорило о возможностях расширения модельного ряда, допуская появление более «доступной и утилитарной» модели. Для ее разработки компании понадобится привлечь дополнительное финансирование

В разговоре с Automotive News Europe глава Bugatti Стефан Винкельман раскрыл планы по расширению линейки: у бренда может появиться прямая противоположность Chiron — утилитарный автомобиль на каждый день. Модель будет четырехместной и приспособленной для передвижения по легкому бездорожью. К слову, стоимость кроссовера составит около миллиона долларов, а ради привлечения инвесторов, копания готова даже к публичному размещению акций на бирже.

Несколько интересных фактов о технической начинке. Новый кроссовер может получить гибридную силовую установку. Что касается традиционных для компании гиперкаров, то пока они будут оснащаться ДВС. Bugatti нет необходимости укладываться в жесткие экологические нормы. Да и руководство марки видит большое будущее в ДВС.