Bugatti La Voiture Noire может получить последователей

По данным зарубежных СМИ, Bugatti рассматривает возможность вслед за уникальным La Voiture Noire продолжить практику создания эксклюзивных гиперкаров по заказу частных клиентов

В интервью Bloomberg глава Bugatti по дизайну экстерьера Фрэнк Хейл заявил, что рынок сверхдорогих эксклюзивных автомобилей существует. Обеспеченные клиенты готовы платить за машины, которых не будет ни у кого, а статус марки Bugatti привлекает людей, способных заплатить восьмизначную сумму за гиперкар с неповторимым стилем и выдающимися техническими характеристиками.

В то же время г-н Хэйл отмечает и огромную лояльность к марке среди владельцев Veyron. Многие из них специально купили Chiron, чтобы иметь возможно приобрести Divo, который продавали только обладателям Chiron. После премьеры La Voiture Noire появились желающие получить аналогичный эксклюзивный автомобиль. При этом было указано, что создание эксклюзивных моделей будет идти не по желанию конкретных заказчиков. Автором идеи и концепции всегда будет автопроизводитель.