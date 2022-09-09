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9 сен 2022

Bugatti не перейдет на выпуск электрокаров и кроссоверов

Bugatti не перейдет на выпуск электрокаров и кроссоверов
Автор фото: фирма-производитель

Сейчас большинство производителей спортивных автомобилей стали производить кроссоверы. Впрочем, встречаются и те компании, которые остаются верными своим принципам. Одна из таких фирм - Bugatti.

У Bugatti нет планов по выпуску электрокара либо вседорожника как минимум в ближайшие 10 лет. Об этом глава СП Bugatti-Rimac Мате Римац заявил изданию Automobilwoche.  К сожалению, от тотальной электрификации автомобильной отрасли не уйти даже Bugatti, соответственно, следующая модель спорткара станет гибридной.

Какой мотор Bugatti возьмёт на вооружение после отказа от W16, пока неизвестно. По одной из версий, которую приводит Motor1, компания может использовать силовую установку на базе V12 и двух электромоторов, которую разрабатывает Volkswagen для новой модели Lamborghini.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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