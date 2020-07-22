Bugatti отложит выпуск «доступной» модели из-за кризиса

Компания Bugatti решила приостановить разработку своей второй модели – автомобиля для повседневной эксплуатации. Расширение модельного ряда отложено на неопределенный срок из-за кризиса, последовавшего за пандемией коронавируса

По крайней мере до конца года Bugatti намерена не тратиться на новые проекты, чтобы свести издержки к минимуму. Новая модель должна получить куда более демократичный ценник, чем гиперкар Chiron стоимостью от 2,9 миллиона долларов (более 205 миллионов рублей). Несмотря на это, глава компании Стефан Винкельман не уверен, что «доступная» новинка сможет привлечь достаточно клиентов, чтобы окупить затраты на разработку.

«Пока нам придется отложить этот проект. Учитывая текущие экономические реалии, наш главный приоритет – сохранение ликвидности», – сказал Винкельман в интервью Autonews Europe.