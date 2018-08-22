Автомобили Bugatti и так товар штучный, но новый суперкар Divo выйдет тиражом всего в 40 экземпляров. Французы опубликовали последний перед премьерой тизер будущей новинки

Машина по-прежнему закрыта покрывалом, но по фотографии можно понять пропорции суперкара и попробовать угадать его некоторые элементы. Например, передняя часть здесь будет ниже, чем у Chiron, на базе которого построен Divo, сзади явно угадывается большое и развитое антикрыло.

В Buagatti говорят, что Divo станет самым «драйверским» автомобилем из всех моделей, которые компания выпускала за последние годы. В компании обещают, что гиперкар получит отличную управляемость и будет настроен таким образом, чтобы генерировать максимальную прижимную силу. Машину построят на базе Bugatti Chiron.

Суперкар будет оснащен 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами от Chiron. Его мощность останется неизменной — 1500 л.с., но за счет улучшенной аэродинамики и облегченного кузова до «сотни» суперкар сможет разогнаться за 2,5 секунды. Правда, максимальная скорость упадет с 400 до 385 км/ч.

Стоимость машины составит пять миллионов евро. Официально Bugatti Divo представят 24 августа этого года в Канаде.

