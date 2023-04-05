Bugatti претендует на славу Фаберже

Компания Bugatti и ювелирная фирма Asprey объявили о выпуске коллекции необычных арт-объектов. Речь идет о пасхальных яйцах, каждое из которых станет отсылкой к легендарным машинам марки, включая ретро-кары

Каждое яйцо выполнено из углепластика и заключено в изящную решетку, которую изготавливают из золота или серебра. Ещё одно напоминание о прошлом — силуэты слонов на поверхности яйца. Авторство этой скульптуры под названием «Танцующий слон» принадлежит Рембрандту Бугатти, а Этторе использовал её силуэт в украшении знаменитой Bugatti Type 41 Royale.

К слову, уменьшенная копия Bugatti Type 41 Royale находится и внутри самого яйца – вместе с масштабной моделью штаб-квартиры компании в Мольсайме.