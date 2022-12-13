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13 дек 2022

Bugatti разработала очередной спорткар для детей

Bugatti разработала очередной спорткар для детей
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bugatti представила специальную версию электромобиля Baby II - "Carbon Edition". Удивительно, но купить машинку просто так не выйдет - сперва необходимо обзавестись "взрослым" Mistral

Вообще, Bugatti Baby II - это копия "игрушки, которую Этторе Бугатти сделал для своего сына Ролана, взяв за образец гоночную модель - Bugatti 57.

У исторического прототипа был ДВС - наш же детский автомобильчик является электрокаром. В базовом исполнении Baby II выдаёт 1 либо 4 киловатта, разгоняясь, соответственно, до 20 или 45 км/ч. Есть еще и мощная 10-киловаттная версия, максимальная скорость которой составляет уже 70 километров в час.

Что касается спецверсии "Carbon Edition", то, как следует из названия, ее выделяет повсеместное использование углепластика. Зеркала, решетка радиатора, приборная панель - все это выполнено из вышеуказанного волокна.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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