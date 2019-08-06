Bugatti выпустит электрический кроссовер

Компания Bugatti планирует разработать кроссовер с электрической силовой установкой. По предварительным данным новинку создадут совместно с фирмой Rimac из Хорватии. Также в проекте примет участие немецкая компания Edag.

Как сообщает издание Automobile Magazine, мощность кроссовера составит около 1900 лошадиных сил. Также издание сделало прогноз на цену автомобиля, установив планку в 850 000 долларов. Сообщается, что компания планирует продавать по 600 экологически чистых кроссоверов в год.

Любопытный факт, ранее сообщалось о планах Bugatti разработать электрический седан. Премьера автомобиля может состояться в 2023 году. Электромобиль Bugatti будет разработан с применением легких сплавов и углепластика, чтобы снизить вес. Он будет длиннее, чем Taycan, и больше похож на лимузин. Три электродвигателя будут развивать мощность около 870 л. с.

