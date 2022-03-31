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31 мар 2022

Bugatti запускает производство спорткара Centodieci

Bugatti запускает производство спорткара Centodieci
Автор фото: фирма-производитель

Буквально несколько дней назад производитель заявил о завершении испытательного цикла своего нового спорткара Centodieci и старте его производства

Centodieci – модель, скажем так, ретроспективная. Во-первых,  ее создавали к 110-летнему юбилею марки. Во-вторых, вышеуказанная цифра фигурирует и в названии спорткара – Centodieci буквально так и переводится – «сто десять». В-третьих, автомобиль является переосмыслением концепт-кара EB110 из начала девяностых годов – машину строили специально в честь юбилея самого Этторе Бугатти.

Платформа здесь взята от модели Chiron, но к примеру двигатель W16 был форсирован до полутора тысяч лошадиных сил, впрочем трансмиссия с семиступенчатым преселективным «роботом» и постоянным полным приводом осталась стандартной.  К слову, максимальная скорость спорткара составляет 380 километров в час.  Всего будет построено десять спорткаров, которые уже раскуплены по предзаказу.

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