Автомобильный портал Motorpage
11 дек 2020

Глава Bugatti заявил об ориентации на ДВС

Глава Bugatti заявил об ориентации на ДВС

Да, дорогой читатель Motorpage, спорткары будут ещё долго использовать ДВС, не теряя дух быстрого снаряда. Во всяком случае, две марки будут придерживаться именно такой тактики

Стефан Винкельман в интервью Top Gear заявил о большом потенциале ДВС и намерениях использования его по максимуму. «Это вершина современных автомобильных технологий. Возможно, это последний раз, когда может быть создан такой двигатель внутреннего сгорания. Но помните, средний пробег Chiron составляет тысячу километров в год. Это малотиражный автомобиль, менее 100 в год. Таким образом, мы не оказываем большого влияния на выбросы во всем мире. Так что, если есть возможность, мы должны поддерживать двигатель внутреннего сгорания как можно дольше» - приводит его цитату портал Drom.

Надо отметить, что в отношении Lamborghini,  которую Винкельман по совместительству возглавляет, топ-менеджер остаётся таким же категоричным, да настолько, что в январе этого года заявил, что легендарный монстр- мотор V16, как и его коллега от Bugatti W12, из строя не выйдут. Интересно, как будут вести себя компании после внедрения стандарта Евро-7, которого уже нарекли убийцей ДВС.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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