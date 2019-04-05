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5 апр 2019

В Bugatti рассказали, чем их кроссовер будет отличаться от других

В Bugatti рассказали, чем их кроссовер будет отличаться от других

В последнее время ходят слухи, что входящая в структуру Volkswagen Group марка Bugatti может тоже обзавестись кроссовером, и, как выяснилось, если ему дадут «зеленый свет», он будет действительно отличаться от своих собратьев по концерну

По сообщению австралийского издания Car Advice, журналисты которого пообщались с президентом Bugatti Стефаном Винкельманом, на данный момент руководство марки раздумывает над тем, чтобы вывести на рынок новую модель. Но если она будет иметь форму кроссовера, Bugatti не станет ограничиваться модульным шасси Volkswagen и разработает для этой машины собственную платформу.

Говоря о силовых установках, президент  считает, что гибридные агрегаты хороши для того, чтобы снизить уровень выхлопа вредных веществ, однако у них есть существенный минус: они увеличивают вес автомобиля на 250 кг, при этом обеспечивают лишь 50 км пробега в полностью электрическом режиме, что не очень-то и соответствует концепции этой марки. По его мнению, Bugatti сможет сыграть лидирующую роль в Volkswagen Group, разработав новые легкосплавные материалы, тем самым улучшив динамические характеристики будущих моделей, а также снизив уровень выброса вредных веществ.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Российская газета

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