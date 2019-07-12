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мар 2020

Новое поколение Cadillac Escalade - Большая перемена

Новый Cadillac Escalade - Cadillac Escalade 2021 вид спереди
Cadillac Escalade нового поколения получил революционные изменения во внешности, эргономике, архитектуре шасси, бортовой электронике и моторной гамме

Флагманский кроссовер пятой генерации был торжественно представлен на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе и ожидаемо вызвал ажиотаж публики. Главное качество большого «янки» осталось незыблемым – он по-прежнему остается символом американской рос­коши. Новый корпоративный стиль, навеян­ный концепт-каром Escala, призван усилить премиальное звучание. Его главные приметы – еще более мощная решетка радиатора, горизонтальные светодиодные фары, дополненные вертикальными полосами ходовых огней, и столь же длинные и узкие вертикали фонарей. Свежо смотрятся также «петляющая» подоконная линия, патрубки выхлопа, вписанные в задний бампер, и 22-дюймовые колеса с десятью спицами. «Бицепсы» колес­ных арок подчеркнуты теперь не столь явно, а над лобовым стеклом красуется «акулий плавник» антенны.

Как помним, и предыдущий Escalade выглядел монументально, новый же, сохранив грозный вид, стал еще крупнее. Длина базовой версии увеличена на 203 мм (до 5382 мм), выросли также ширина и высота (на 14 и 58 мм соответственно), колесную же базу растянули на 125 мм (3071 мм). Но настоящий гигант, конечно же, автомобиль в длиннобазном исполнении – Escalade ESV. Его габариты составляют 5766х2059х1942 мм при межосевом расстоянии 3407 мм. Объем багажного отсека – 722 л в стандартной и 1214 л в удлиненной версии.

В салоне тоже революция, причем и в компоновке, и в оформлении. Во-первых, «американец» лишился такого атрибута, как знаменитая подрулевая «кочерга» переключения передач. Теперь этим ведают джойстик на центральном тоннеле и ухватистые подрулевые «лепестки». Еще одно серьезное новшество – огромная изог­нутая цифровая панель, простирающаяся от водительской двери до вещевого ящика перед перед­ним пассажиром. Разработчики заявляют рекордную 38,3-дюймовую диагональ, однако фактически табло на органических светодиодах сочленено из трех раздельных экранов высокого разрешения – на 7,2 дюйма (борткомпьютер), 14,2 дюйма («приборка») и 16,9 дюйма (мультимедийный блок). В списке опций значатся также два 12,6-дюймовых сенсорных дисплея для задних пассажиров. Салонное зеркало тоже виртуальное – на него может транслироваться видео­поток.

Любопытно, что блок климат-контроля получил физические кнопки управления вместо прежних сенсорных, клавиши подогрева кресел теперь располагаются в панелях дверей, а на тоннеле рядом с селектором транс­миссии разместилась шайба управления мультимедиа. Ранее недоступная люксовая акустическая система AKG Studio предполагает, в зависимости от комплектации, 19 или 36 динамиков и набор встроенных микрофонов, задействованных в системе усиления голоса водителя и пассажиров. Салон все так же семиместный, однако пространства заметно прибавилось на всех трех рядах.

Cadillac Escalade перебрался на новую платформу GMT T1XX, знакомую по Chevrolet Tahoe и GMC Yukon, и эта архитектура предопределила важные изменения в шасси. Прежде всего, автомобиль получил усиленную раму, а на место заднего неразрезного моста впервые пришла независимая подвеска. В списке опций значатся адаптивные амортизаторы Magnetic Ride Control и – впервые – пневмоподвеска Air Ride, позволяющая варьировать величину дорожного просвета.

В качестве базового силового агрегата предложен бензиновый 6,2-литровый V8 мощностью 426 л.с. с системой динамического отключения цилиндров, а альтернативой впервые в истории модели стала 3-литровая рядная дизельная «шестерка» с отдачей 281 л.с. Трансмиссия безальтернативна – это 10-диапазонный «автомат», разработанный совместно с концерном Ford. Привод же может быть как задним, так и полным, с понижающей передачей и опциональной блокировкой заднего дифференциала.

Кроме того, Escalade продвинулся вперед по части электронных ассистентов водителя. Среди прочего предлагается система частичного автопилотирования Super Cruise, где в дополнение к адаптивному круиз-конт­ролю идут функции автоматизированного перестроения (машина самостоятельно меняет ряд после того, как водитель включил поворотник) и автоматической коррекции курса в пределах своей полосы, помогающей разъехаться с попутным и встречным транспортом. Предлагаются также система кругового обзора Surround Vision, функция ночного видения и навигация с дополненной реальностью. Продажи Cadillac Escalade пятого поколения стартуют в США в третьем квартале 2020 года.

Фото Cadillac Escalade

  • Cadillac Escalade 2021 вид спереди
  • Cadillac Escalade 2021 вид спереди
  • Cadillac Escalade 2021 вид спереди сбоку
  • Cadillac Escalade 2021 вид сбоку
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