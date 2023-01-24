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24 янв 2023

Представлен один из самых мощных Cadillac Escalade

Представлен один из самых мощных Cadillac Escalade
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Hennessey анонсировало тюнинг-кит для 6,2-литрового V8 концерна GM, который устанавливается в том числе и на Cadillac Escalade

На двигатель устанавливается механический нагнетатель, кастомные интеркулер и система впуска. Кроме того, V8 укомплектуют новыми поршнями и выхлопной системой из нержавеющей стали, также на машину установят новый ЭБУ. Результат значительный – после доработок мощность мотора увеличилась до 659 лошадиных сил.

Впрочем, на сегодняшний день самым мощным «Эскалейдом» в мире является серийный Ecalade-V. Там мотор развивает уже 692 лошадиные силы.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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