Представлен один из самых мощных Cadillac Escalade

Ателье Hennessey анонсировало тюнинг-кит для 6,2-литрового V8 концерна GM, который устанавливается в том числе и на Cadillac Escalade

На двигатель устанавливается механический нагнетатель, кастомные интеркулер и система впуска. Кроме того, V8 укомплектуют новыми поршнями и выхлопной системой из нержавеющей стали, также на машину установят новый ЭБУ. Результат значительный – после доработок мощность мотора увеличилась до 659 лошадиных сил.

Впрочем, на сегодняшний день самым мощным «Эскалейдом» в мире является серийный Ecalade-V. Там мотор развивает уже 692 лошадиные силы.