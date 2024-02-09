Cadillac готовит удлиненную версию электрического Escalade

Компания Cadillac подтвердила разработку новой версии электрического кроссовера Escalade iQ. Она получила дополнительную приставку L к названию и будет отличаться удлиненным кузовом

Новинку покажут уже в этом году, но когда именно не ясно. Предварительно можно сказать, что Escalade iQL станет самой крупной моделью компании, при том, что стандартный iQ слегка короче бензиновой версии ESV. В плане дизайна изменений никаких не предвидится. Напомним, что электрический Escalade дебютировал в августе прошлого года.

Вероятно, силовая установка также останется без изменений. Полноприводный Escalade iQ оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 750 л.с. и 1064 Нм крутящего момента. Он комплектуется аккумулятором емкостью 200 кВт*ч. Запас хода составляет - 724 км.