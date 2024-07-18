Представлено новое поколение Cadillac Escalade

Компания Cadillac рассекретила пятое поколение полноразмерного внедорожника Escalade. Автомобиль обзавелся новой внешностью и интерьером, но силовая установка осталась прежней

Узнать новинку можно по другим фарам, решетке радиатора и бамперам. Оптика состоит из горизонтальных и вертикальных блоков, оформленных в стилистике электрической версии Escalade IQ. Также модель обзавелась подсветкой эмблемы, а самая дорогая комплектация вдобавок и светящимся контуром решетки радиатора. В базовой версии автомобиль оснастили 22-дюймовыми колесными дисками (24-дюймовые опционально). Внутри появился широкий 55-дюймовый экран, разделенный на 35-дюймовый дисплей для водителя и 20-дюймовый для переднего пассажира. Также на центральном тоннеле имеется экран управления климат-контролем и другими системами внедорожника. За доплату на заднем ряду также можно установить два экрана по 12,6 дюйма каждый, беспроводные зарядки и сиденья с функцией массажа.

Стандартный Cadillac Escalade, как и прежде, комплектуется 6,2-литровым V8 мощностью 420 л.с. и 624 Нм крутящего момента. Модификация Escalade-V также сохранила 6,2-литровый компрессорный V8 на 691 л.с. и 885 Нм крутящего момента. В паре с обоими агрегатами работает 10-ступенчатый “автомат”. Дизельный 3,0-литровый двигатель из моторной гаммы полностью убрали.