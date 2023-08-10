Представлен Cadillac Escalade IQ

Американская компания General Motors представила флагманский кроссовер Cadillac Escalade IQ

Данная модель встанет в один ряд с “углеводородным” Escalade, который дебютировал в прошлом году. Габариты версии IQ составят: 5697х2389х1934, а колесная база - 3460 мм. Escalade IQ получил современный и брутальный дизайн. Привлекает внимание оформление передней светодиодной оптики. Салон выглядит роскошно. Компания отмечает, что качество материалов в отделке не уступает Mercedes, BMW и Audi. Спереди установлен изогнутый 55-дюймовый дисплей, растянувшийся по всей ширине передней панели. Чуть ниже расположился 11-дюймовый экран управления климат-контролем. Для задних пассажиров имеется два дисплея диагоналями 12,6 дюймов.

Escalade IQ оснащается двумя электромоторами (по одному на передней и задней оси). Максимальная мощность - 761 л.с. Крутящий момент - 1064 Нм. Батарея емкостью 200 кВт*ч позволит преодолеть до 724 км на одном полном заряде. Автомобиль можно зарядить от зарядки в 800 вольт. Стоимость новинки начинается от 130 000 долларов (12 662 000 рублей).