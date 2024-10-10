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10 окт 2024

Ателье Hennessey представило пакет доработок для Cadillac Escalade

Ателье Hennessey представило пакет доработок для Cadillac Escalade
Автор фото: фирма-производитель

В США показали Cadillac Escalade с пакетом доработок от Hennessey Performance. Автомобиль получил названием Hennessey H1000 и отличается доработками в силовой установке

Мощность 6,2-литрового V8 была увеличена со стандартных 691 л.с. и 885 Нм крутящего момента до 1019 л.с. и 1196 Нм крутящего момента. Это позволило сократить время разгона до 60 миль в час до 3,6 с (было 4,4 с). В паре с двигателем, как и прежде, работает 10-ступенчатый гидромеханический “автомат”, передающий тягу на все четыре колеса.

Кроме отличительных шильдиков Hennessey, версия H1000 внешне ничем не отличается. Оснащение включает 55-дюймовую цифровую панель информационно-развлекательной системы, аудио комплекс, включающий 40 динамиков, а также отделку из перфорированной кожи и вставок из дерева. 

При написании новости использовалась информация:
topgear

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