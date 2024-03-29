Chery Arrizo GX возможно официально появится в России

Модельный ряд китайской марки Chery в России может пополниться новым седаном Arrizo GX. Два экземпляра заметили в Москве у одного из дилерских центров. На данный момент модель проходит сертификацию для российского рынка

Chery Arrizo GX фактически является одной из разновидностей седана Arrizo 5. От стандартной “пятерки” GX отличается увеличенной колесной базой, вследствие этого габариты автомобиля составляют: 4710/1825/1480 мм., при колесной базе в 2670 мм. Под капотом - 1,5-литровый “атмосферник” мощностью 116 л.с.и 143 Нм крутящего момента. В паре с ним работает вариатор. Привод - передний.

На самом деле, выпуск таких седанов на родине завершился еще в 2021 году. Более того, это не первая попытка вывести на российский рынок данную модель. Поскольку последние несколько лет в России растет популярность кроссоверов, есть сомнения, что в Chery примут в итоге решение возродить седан именно у нас.