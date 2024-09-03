Chery возглавил рейтинг самых крупных иностранных компаний в России

Российское подразделение Chery назвали самым крупным иностранным бизнесом в РФ по объему выручки. В рейтинг вошли 50 компаний, а 11 из них - китайские

Согласно опубликованным данным, в 2023 году Chery заработала на российском рынке 590,3 миллиарда рублей, продав 220 000 автомобилей. Напомним, что в РФ концерн Chery представлен не только под основным брендом, но также и под марками Exeed, Omoda, Jaecoo и Jetour. В целом, российское подразделение Chery выросло за год в четыре раза.

В ТОП-10 также вошли Haval (5 место), который входит в концерн Great Wall, и Geely (10 место). Haval смог заработать 323 миллиарда рублей, увеличив свою выручку в четыре раза. Geely - 200 миллиардов рублей, при увеличении бизнеса в 3,2 раза. Также в этом году в списке значатся FAW (13 место), Changan (16 место) и JAC (49 место).