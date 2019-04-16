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16 апр 2019

Автомобили Chery «отлили» в бронзе

Автомобили Chery «отлили» в бронзе

Марка Exeed, принадлежащая китайской компании Chery и нацеленная на европейский рынок, представила концепт E-IUV. Электрокар, выкрашенный в бронзовый цвет, станет площадкой для демонстрации «основных ценностей бренда»

Внешне концепт отличается частично видимым остеклением и обилием острых граней. Некоторые эксперты заявляют, что общая стилистика концепта напоминает работы центра дизайна Peugeot. Что касается оснащения, то в качестве интересных особенностей можно отметить сенсорную систему управления на основе голографической проекции и поворотные кресла.

Интересно, что технических характеристик у автомобиля нет и в помине, так как фактически он представлен в виде макета. К слову, производитель заявляет, что концепт E-IUV удивительно точно характеризует Exeed в пяти областях: интеллект, дизайн, управляемость, безопасность и сервис. Материнская компания Chery возлагает на молодой бренд очень большие надежды.

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Drive, motor

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