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8 апр 2022

Автомобили Chery заметили на заводе УАЗ

Автомобили Chery заметили на заводе УАЗ

По сети распространились снимки ульяновского конвейера по которым перемещаются нетипичные для отечественного завода кроссоверы китайского бренда Chery

Да, на фотографиях можно разглядеть кузова моделей Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. Ни УАЗ, ни Chery никак не прокомментировали данные снимки. Однако в начале февраля проходила информация о том, что Chery ведут переговоры с  холдингом Sollers (владелец УАЗ) на предмет сотрудничества и налаживания сборки на мощностях УАЗа машин, которые будут продаваться на рынке России и странах ЕАЭС.

С уверенностью можно говорить, что рассматривается возможность «русификации» как минимум двух моделей — Tiggo 8 и Tiggo 7 Pro. Вероятно, предполагается выпуск этих машин по технологии полного цикла, включающей в том числе сварку кузовных панелей. Напомним, что на текущий момент все машины Chery поставляются к нам напрямую из Китая.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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