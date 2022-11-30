Chery Arrizo 8 получит заряженную версию

Флагманский седан Chery Arrizo 8, который должен добраться до российского рынка, уже в следующем году может получить «заряженную» версию

В распоряжении китайских СМИ оказались патентные изображения модели - от обычного седана такая версия будет отличаться радиаторной решеткой в стиле Lexus, более вытянутой головной оптикой и сдвоенными патрубками выхлопной системы.

Что касается силовых установок, то данная информация пока содержится в секрете. Инсайдеры же предполагают, что автомобиль получит двухлитровый турбомотор, который развивает 254 лошадиные силы. Напомним, что на текущий момент самым мощным агрегатом линейки является 190-сильный турбомотор 1.6.