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30 ноя 2022

Chery Arrizo 8 получит заряженную версию

Chery Arrizo 8 получит заряженную версию
Автор фото: фирма-производитель

Флагманский седан Chery Arrizo 8, который должен добраться до российского рынка, уже в следующем году может получить «заряженную» версию

В распоряжении китайских СМИ оказались патентные изображения модели -  от обычного седана такая версия будет отличаться радиаторной решеткой в стиле Lexus, более вытянутой головной оптикой и сдвоенными патрубками выхлопной системы.

Что касается силовых установок, то данная информация пока содержится в секрете. Инсайдеры же предполагают, что автомобиль получит двухлитровый турбомотор, который  развивает 254 лошадиные силы. Напомним, что на текущий момент самым мощным агрегатом линейки является 190-сильный турбомотор 1.6.

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