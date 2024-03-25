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25 мар 2024

Chery выводит на международный рынок новый Arrizo 8

Chery выводит на международный рынок новый Arrizo 8
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Chery в этом месяце запустит продажи нового гибридного седана Fulwin A8 Pro, который является обновленной версией модели Arrizo 8, официально представленной в России

Вероятно, когда автомобиль появится на российском рынке, он также получит приставку Pro к названию. Новинка отличается иным оформлением передней части. Привычная решетка радиатора исчезла, на ее месте теперь ромбовидные прорези. На переднем бампере появился крупный воздухозаборник. Также была доработана передняя и задняя оптика. Габариты остались прежними: 4780/1843/1469 мм, при колесной базе в 2790 мм.

Под капотом - 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и 220 Нм. Он работает в паре с одним электродвигателем на 204 л.с. и 310 Нм. Суммарная мощность - 360 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Гибрид комплектуется 1-ступенчатой коробкой передач DHT. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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