Появились подробности о гибридном Chery Arrizo 8

Китайская компания Chery поделилась информацией касательно характеристик нового гибридного седана Arrizo 8 С-DM, который на родине будет выпускаться под брендом Fengyun

Новое китайское название автомобиля - Fengyun A8, но есть вероятность, что когда автомобиль доберется до российского рынка он сохранит изначальное имя. Никаких изменений в дизайне по сравнению с версией с традиционным ДВС не предвидится. Предложат только новые 18-дюймовые колесные диски и иную двухцветную окраску кузова.

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. и один электромотор. Разгон до “сотни” составит 7,6 с. Максимальная скорость - 185 км/ч. Запас хода в гибридном режиме - 1400 км. Средний расход топлива на 100 км - 4,2 л. Трансмиссия - роботизированная коробка передач 1DHT130. Привод - передний.