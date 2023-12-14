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14 дек 2023

В Китае стартуют продажи гибридного Chery Arrizo 8. Ждем новинку в России

В Китае стартуют продажи гибридного Chery Arrizo 8. Ждем новинку в России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery объявила о готовности начать полноценные продажи гибридной модификации седана Chery Arrizo 8, который на родине больше известен под наименованием Fengyun A8

В плане дизайна практически никаких изменений нет. Автомобиль штатно получит 18-дюймовые колесные диски. Также новинку можно отличить по черно-глянцевому цвету решетки радиатора и хромированному логотипу компании. Патрубки выхлопной системы были полностью скрыты под задним бампером. Салон трехцветный. Интерьер дополнен вставками фиолетового цвета из экокожи на передней панели, сиденьях и рычаге КПП. Оснащение, как и прежде, включает цифровую панель из двух экранов: 12,3-дюймовой мультимедийной системы и “приборки” той же диагонали. Имеются функции поддержки Apple CarPlay и Huawei Hicar с повторением экрана смартфона на дисплей мультимедийной системы.

Гибрид оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента и одним электродвигателем на 204 л.с. и 310 Нм. Заявленный разгон до “сотни” - 7,6 с. Максимальная скорость - 185 км/ч. Емкость аккумулятора пока не раскрывается, но известно, что запас хода в гибридном режиме будет достигать 1300 км. В паре с двигателем работает роботизированная коробка передач. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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