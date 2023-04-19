Chery Arrizo 8 стал гибридом

Компания Chery представила в Шанхае новую модификацию среднеразмерного седана Arrizo 8. Её оснастили новой гибридной установкой

Гибрид здесь подзаряжаемый – то есть машину можно «запитать» от сети. Сама силовая установка создана на базе полуторалитрового турбомотора. Мощность агрегатов – 200 лошадиных сил. На электрическом ходу автомобиль сможет проехать около ста километров. Через несколько дней должен состояться и дебют Arrizo 8 GT- с двухлитровым турбо-мотором.

Arrizo 8 должен приехать и в Россию. Уже озвучены первые детали оснащения седана для нашей страны. В комплектацию Arrizo 8 войдут диодная оптика, цифровая панель приборов и медиасистема с камерами кругового обзора, функция бесключевого доступа и панорамное остекление. Среди водительских ассистентов появится адаптивный круиз-контроль.