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15 мар 2024

Chery готовит еще одну гибридную версию Tiggo 9 под другим названием

Chery готовит еще одну гибридную версию Tiggo 9 под другим названием
Автор фото: фирма-производитель

В базе данных китайского минпромторга появилась информация о гибридном кроссовере Chery Fulwin T10. Судя по всему, автомобиль должен стать еще одной гибридной модификацией Tiggo 9 после Fulwin T9, который рассекретили в начале прошлого месяца

По опубликованным фотографиям трудно найти отличия между моделями T9 и T10, поскольку дизайн кроссоверов полностью сопоставим. Разница заключается в том, что у “десятки” будут слегка иные габариты: 4820/1930/1712 мм., при колесной базе в 2820 мм. Вероятно, благодаря большим размерам T10 теперь будет позиционироваться, как флагман модельного ряда Chery.

Есть два варианта салона: 5- или 6-местный. При этом “девятка” была зарегистрирована в Китае еще и с 7-местной компоновкой. Изображений интерьера на данный момент нет, но предположим, что внутри модели T9 и T10 не будут отличаться от бензинового Tiggo 9.

Компания не стала для данной модели делать другую силовую установку, а просто взяла ее от T9. Это 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента, который работает в паре с одним электродвигателем на 204 л.с. и 310 Нм. Емкость аккумулятора пока не рассекречена, но вполне вероятно, что он также перейдет от “девятки” - 19,4 кВт*ч. Ожидается, что максимальный запас хода в гибридном режиме может достигать 1400 км.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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