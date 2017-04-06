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6 апр 2017

Chery готовит концепт нового кроссовера

Chery готовит концепт нового кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery привезет на автосалон в Шанхае, который откроется через пару недель, концепт кроссовера следующего поколения

Он был разработан в собственной дизайн-студии компании под руководством главного стилиста компании Джеймса Хоупа.

Судя по первым изображениям концепт будет иметь модный сегодня кузов «купе-кроссовер» с мощными расширенными колесными арками, практически ровной крышей, продолжением которой является спойлер и поднимающейся к задней части подоконной линии. Судя по рисунку передней части, облик купе-кроссовера будет пересекаться с прошлогодним концептом спорткара FV2030. У кроссовера широкая радиаторная решетка, полоска дневных ходовых огней во всю ширину капота и трехточечные раздельные фары головного света.

Никаких технических подробностей о концепте нет. Вероятнее всего, концепт будет оснащен двигателем без распредвалов производства шведской Koenigsegg, которым со следующего года будут оснащаться серийные модели Qoros (премиальный бренд Chery).

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Chery

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