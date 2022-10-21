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21 окт 2022

Chery готовится представить конкурента Haval Dargo

Chery готовится представить конкурента Haval Dargo
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery готовит к выходу на рынок новый компактный вседорожник c брутальным и угловатым дизайном

Пионером в данном направлении среди китайцев стал концерн Great Wall, когда показал свой кроссовер Haval Dargo и Tank 300. Большинство других китайских автопроизводителей придерживаются стандартных, более плавных форм и линий. Вернемся к новинке от Chery, ее силуэт отличается крупными свесами и ниспадающей к задним стойкам линией крыши, корма — поперечной светящейся полосой, спойлером и массивными насадками выхлопной системы.

Что касается техники, то по неподтвержденной информации машину построят на той же самой платформе, что и кроссовер Tiggo 7Pro. Моторную гамму кроссовера составят бензиновые моторы c турбонаддувом объёмом 1,5 и 1,6 литра, развивающие 156 и 197 лошадиных сил соответственно.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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