Chery iCar 03 получил обновленный интеллектуальный автопилот DJI

Китайская компания Chery начинает продажи новой версии электрического кроссовера iCar 03 под названием Intelligent Driving Edition. Она отличается наличием усовершенствованной системы помощи водителю DJI второго уровня. Цены на родине стартуют от 149 800 юаней (1 830 000 рублей)

Главная фишка этой системы заключается в том, что она способна работать не с помощью лидара, а от семи камер, расположенных по всему периметру автомобилей. Система DJI также позволит двигаться в любом потоке и осуществлять парковку в автономном режиме. Помимо этого, оснащение автомобиля включает адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о столкновении, помощи при смене полосы, мониторинга слепых зон, экстренного торможения и т.д.

iCar 03 Intelligent Driving Edition в остальном от стандартной версии практически ничем не отличается. Единственное, электрокроссоверу добавили подогревы сидений и руля, 64-цветовую подсветку и аудиосистему от Infinity. Такая версия может быть только полноприводной с двумя электромоторами суммарной мощностью 279 л.с. и 385 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 6,5 с. Емкость аккумулятора - 65,7 кВт*ч. Запас хода - 501 км.