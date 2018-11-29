Chery может переехать в Калининград

В недавнем времени стало известно, что завод Derways может прекратить сборку автомобилей Lifan и Chery, так как компании не спешат подписывать контракт, из-за постоянных проверок и неясной перспективы завода на получение господдержки

На данный момент Chery прорабатывает планы по дальнейшему развитию. Одним из путей может стать возобновление импорта из Китая всей модельной линейки. По словам генерального директора российского представительства Chery, Геннадия Павлова, компания может пойти на такой шаг, если тому будет экономическое обоснование. Стоит напомнить, что компания уже начала импортировать модель Tiggo 3, после претензий Росстандарта к автомобилям российской сборки.

Другим вариантом развития событий является поиск новой площадки по производству. Предполагается, что ей может стать калининградский завод «Автотор», который сейчас переживает не лучшие времена. Дело в том, что заводу не одобрили заявку на специнвестконтракт (СПИК), так как инвестор, в данном случае BMW совсем скоро переходит на собственное предприятие. В этом случае сотрудничество c Chery может стать взаимовыгодным, так как автопроизводитель, инвестировав в некоторые системы по сборке, поучит площадку и обеспечит «Автотор» заветным СПИКом.

На данный момент, обе стороны воздерживаются от комментариев. Напомним, что китайский производитель уже осуществлял сборку своих автомобилей на «калининградских мощностях» с 2006 по 2008 год.